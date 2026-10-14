CAREGIVER, MORGANTE (FDI): “SVOLTA STORICA, FINALMENTE DIGNITÀ E TUTELE PER CHI ASSISTE I PROPRI CARI

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - "L'approvazione della legge sui caregiver familiari rappresenta una svolta storica per l'Italia e un importante traguardo di civiltà. Finalmente riconosciamo il valore di chi ogni giorno assiste un familiare con disabilità o non autosufficiente, affrontando sacrifici e responsabilità spesso invisibili. Grazie al Governo Meloni compiamo un passo concreto per dare sostegno alle famiglie, prevedendo misure differenziate in base al carico assistenziale e rafforzando l'attenzione verso chi affronta le situazioni più difficili. Sostenere i caregiver significa sostenere il valore della cura e la dignità di ogni essere umano. Non è soltanto una questione di aiuti, ma un cambiamento culturale che mette al centro la persona e riconosce che nessuna famiglia deve essere lasciata sola".
Lo dichiara Maddalena Morgante, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile del Dipartimento Famiglia e valori non negoziabili del partito.