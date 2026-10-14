Agenzia nr. 1736 – Agricoltura, Minerva e gruppo PD: “Da Paolicelli una risposta concreta al grido d’allarme degli agricoltori. La Puglia difende chi produce, lavora e tiene vivi i nostri territori

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - Lo dichiara Stefano Minerva, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Puglia, commentando l'annuncio della misura da 30 milioni di euro alla quale sta lavorando la Regione Puglia per sostenere le imprese agricole.
"Dietro la crisi dell'agricoltura pugliese non ci sono soltanto numeri ma famiglie, imprese, sacrifici e intere comunità che rischiano di vedere compromesso il proprio futuro. L'aumento dei costi di produzione, il peso del carburante, le difficoltà legate alla gestione delle risorse idriche e la concorrenza sleale mettono ogni giorno a dura prova chi continua a investire nella qualità delle nostre produzioni. E non possiamo permettere che lavorare la terra diventi un'attività economicamente insostenibile.
Per questo consideriamo particolarmente importante l'impegno assunto oggi da Paolicelli, un pacchetto di misure significative sul piano delle risorse ma soprattutto un approccio che tiene insieme il sostegno immediato alle imprese e la necessità di intervenire sulle criticità strutturali del settore. Dalla riduzione dei costi del gasolio al rafforzamento dei controlli, fino alla volontà di affrontare le disparità nei costi di accesso all'acqua, emerge una visione che guarda ai problemi reali degli agricoltori.