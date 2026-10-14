FI: MARTUSCIELLO, DA SCHIFANI PAROLE DA LEADER

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - "Le dichiarazioni rilasciate dal presidente Schifani sulla sua volontà di onorare il mandato gli fanno onore e sono in linea con la sua storia di uomo delle istituzioni prima ancora che di un partito. Porto a lui la riconoscenza del Partito popolare riunito a Taormina per aver dato centralità assoluta alla Sicilia. Andiamo avanti orgogliosi della nostra appartenenza". Lo ha detto Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo.
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