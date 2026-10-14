Close Menu
Trending
mercoledì 14 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Cronaca

Colonia, robot sequestrato dopo presunte molestie a una sedicenne: indagini su chi lo controllava

Luigi CamilloniBy Updated:Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - Aggiungi articolo

La polizia ha confiscato anche due smartphone. Un sedicenne e un diciannovenne avrebbero ripreso e trasmesso l’episodio in diretta sui social.

COLONIA — La polizia tedesca ha sequestrato un robot alto circa 1,20 metri dopo una segnalazione di presunte molestie ai danni di una ragazza di 16 anni. Gli investigatori stanno accertando come funzionasse il dispositivo e se qualcuno ne dirigesse i movimenti al momento dell’episodio.

Secondo il comunicato della polizia di Colonia, i fatti risalgono alla notte tra il 10 e l’11 ottobre, poco prima di mezzanotte. La ragazza si trovava con due amiche davanti a un fast-food, all’incrocio tra Palmstraße e Hohenzollernring. Il robot le si sarebbe avvicinato da dietro, toccandole i glutei e compiendo movimenti contro il suo corpo.

Sequestrati il dispositivo e due telefoni

Il proprietario del robot, un sedicenne, e un accompagnatore di 19 anni avrebbero filmato, commentato e trasmesso in diretta sui social il presunto episodio. Gli agenti intervenuti hanno trovato il dispositivo nel bagagliaio di un’automobile e sequestrato anche i telefoni dei due sospettati.

La polizia indica come ipotesi investigativa un’offesa a sfondo sessuale, definita nel comunicato tedesco Beleidigung auf sexueller Grundlage. La nota non riferisce uno stupro né annuncia arresti. Le responsabilità devono ancora essere accertate.

Il nodo del controllo umano

Uno degli aspetti centrali dell’indagine riguarda la modalità di funzionamento della macchina: gli investigatori devono stabilire se i movimenti fossero comandati direttamente oppure eseguiti attraverso funzioni automatizzate. Non risulta quindi accertato che il robot abbia agito autonomamente.

Intervistato dall’emittente WDR, il giurista Martin Ebers ha spiegato che sistemi con un elevato grado di autonomia possono sollevare problemi nell’attribuzione delle responsabilità, soprattutto quando le conseguenze del loro comportamento non sono prevedibili. Si tratta di una valutazione generale, che non determina l’esito del caso di Colonia.

L’attenzione alla persona coinvolta

La vicenda apre un confronto sull’uso dei robot negli spazi pubblici e sulle responsabilità di proprietari e utilizzatori. WDR riferisce inoltre che la polizia ha invitato a riflettere sulle conseguenze della condivisione dei filmati e dei commenti derisori per le persone coinvolte.

L’accertamento tecnico sul dispositivo e sui telefoni sarà necessario per ricostruire la sequenza dei fatti e individuare le eventuali responsabilità.

(AGENPARL)
Share.

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl