Glie Eventi di Agosto a San Benedetto Po

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - *Gentile Iscritto,benvenuto nel portale Turistico del Comune di San
Benedetto Po (MN), per restare informato sugli eventi, le visite e le
attività del Museo Civico Polironiano, la nostra tradizione gastronomica e
tanto altro ancora!*
scopri gli appuntamenti che ti aspettano nel mese di agosto a San Benedetto
Po!
Dalle ore 20:30 alle ore 23:00 vieni a lasciare il tuo desiderio più bello
nel pozzo dei desideri del Chiostro di San Simeone, il più suggestivo
riceverà un premio speciale! All'ingresso troverai i cartoncini predisposti
per il concorso. Ingresso libero.
Escape Room a cura di Teatro Magro presso la Biblioteca Comunale U.
Bellintani. Un'esperienza coinvolgente e misteriosa negli antichi ambienti
monastici. Due repliche da circa 45 minuti: ore 20.30 (ragazzi dai 14
anni), ore 21.30 (adulti). Ingresso gratuito con prenotazione
*MOSTRA "IDENTITÀ. TERRE, GERME, SPIRITO."*