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Lombardia

Glie Eventi di Agosto a San Benedetto Po

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - *Gentile Iscritto,benvenuto nel portale Turistico del Comune di San
Benedetto Po (MN), per restare informato sugli eventi, le visite e le
attività del Museo Civico Polironiano, la nostra tradizione gastronomica e
tanto altro ancora!*

scopri gli appuntamenti che ti aspettano nel mese di agosto a San Benedetto
Po!

Dalle ore 20:30 alle ore 23:00 vieni a lasciare il tuo desiderio più bello
nel pozzo dei desideri del Chiostro di San Simeone, il più suggestivo
riceverà un premio speciale! All'ingresso troverai i cartoncini predisposti
per il concorso. Ingresso libero.

Escape Room a cura di Teatro Magro presso la Biblioteca Comunale U.
Bellintani. Un'esperienza coinvolgente e misteriosa negli antichi ambienti
monastici. Due repliche da circa 45 minuti: ore 20.30 (ragazzi dai 14
anni), ore 21.30 (adulti). Ingresso gratuito con prenotazione

*MOSTRA "IDENTITÀ. TERRE, GERME, SPIRITO."*

(AGENPARL)
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Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

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