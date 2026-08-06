(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Giorgia Meloni e il suo partito hanno promesso il blocco navale, i porti chiusi, la fine delle partenze e che avrebbero inseguito gli scafisti "in tutto l'orbe terracqueo". Le partenze sono invece aumentate, gli arrivi sono cresciuti, i trafficanti hanno continuato a fare affari e le persone hanno continuato a morire. Dal 2021 al 2026, secondo Frontex, in Italia sono arrivati 478.600 migranti contro i 234.760 della Spagna: quasi il doppio. Hanno attaccato la politica migratoria spagnola e poi sono stati smentiti dai numeri. Hanno trasformato l'Albania nel simbolo della loro propaganda: milioni e milioni di euro spesi per circa 101 rimpatri in due anni. Doveva essere il modello per l'Europa, è diventato il simbolo di un insuccesso epocale. Avevano annunciato i return hub come la grande risposta europea di Giorgia Meloni: nel comunicato finale dei ministri europei non ce n'era traccia. Hanno promesso risultati e prodotto annunci, fallimenti e figuracce internazionali. L'Italia di Giorgia Meloni è risultata irrilevante in Europa come mai prima. Manca una politica seria. Manca una visione. Mancano i risultati: il perfetto riassunto del Governo Meloni".
DL GIUSTIZIA, COLUCCI (M5S): INSUCCESSO EPOCALE DI MELONI SU IMMIGRAZIONE
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