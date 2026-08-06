(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Oggi ho partecipato per la prima volta alla Commissione d'inchiesta sul Covid, in sostituzione del Presidente Conte, che si è temporaneamente dimesso per essere ascoltato. La relazione di Conte è stata una boccata d'ossigeno, per un'inchiesta che i promotori di questa Commissione – Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni in testa – hanno voluto trasformare in una farsa, un tribunale politico per gettare fango su chi ha guidato il Paese nel periodo più drammatico della storia repubblicana, per poter in questo modo colpire l'unico avversario politico che la premier teme davvero. Dopo anni di menzogne, di fango, di accuse ridicole e campate in aria ma anche gravi e vergognose, oggi finalmente Conte ha messo in fila i fatti e ha elevato il livello dei lavori della Commissione, che i finti patrioti aveva trasformato nel palco di Atreju sia per linguaggio che per contenuto. Ne escono annichilite le teorie del complotto di Fratelli d'Italia, che ha accusato il colpo e non ha trovato di meglio da fare che parlare di comizio e lezione di diritto. Forse però in effetti finti patrioti avrebbero fatto bene a prendere appunti". Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Covid.
COVID, GUBITOSA (M5S): “CONTE ALZA LIVELLO COMMISSIONE, FDI PRENDA APPUNTI
By RedazioneNessun commento2 Mins Read