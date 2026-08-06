(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Ecco perché Giuseppe Conte ha provato disperatamente a fuggire dalla commissione Covid per due anni: per evitare la figuraccia che sta facendo oggi. Sul tema dell'obbligo vaccinale, si è clamorosamente contraddetto: ha rivendicato di essere contrario, tuttavia, incalzato dai commissari di Fratelli d'Italia, è andato in confusione. Ricordo che nel settembre 2021 Conte affermò: 'Per consentire la più ampia realizzazione della campagna dobbiamo spingere per l'obbligatorietà in tutte quelle situazioni in cui ci sono assembramenti, in prospettiva anche nei luoghi di lavoro'. Anche stavolta Conte ha dimostrato di avere una particolare capacità di contraddire sé stesso".
Covid. Filini (FdI): Conte contrario a obbligo vaccinale? Fatti lo smentiscono
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