Ponte Stretto: Mancuso (Lega), via libera Consiglio Superiore Lavori Pubblici conferma che futuro è già iniziato

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - a:hover {
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Lo dichiara Filippo Mancuso della Lega Calabria.
"La Calabria sarà tra i territori protagonisti di questa trasformazione, con ricadute concrete in termini di crescita, lavoro e infrastrutture moderne. Il Ponte significa sviluppo, occupazione, investimenti e nuove opportunità per la nostra regione e per l'intero Paese. Mentre i professionisti del 'no' continuano a tifare per l'immobilismo, la Lega mantiene gli impegni e porta avanti un'infrastruttura destinata a cambiare il volto del Sud, collegandolo ai grandi corridoi europei e rafforzando la competitività del sistema Italia".