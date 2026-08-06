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Politica Interna

CAMPI FLEGREI: CASTELLONE (M5S), INVECE DI ATTACCARE SINDACI MUSUMECI DIA RISPOSTE A TERRITORIO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e a tutti gli amministratori dei Campi Flegrei che ogni giorno sono al fianco di una comunità duramente colpita dal bradisismo. Trovo profondamente sbagliato che, nel pieno di un'emergenza che ha lasciato centinaia di famiglie fuori casa e migliaia di cittadini nell'incertezza, un ministro della Repubblica utilizzi l'Aula del Parlamento per attaccare un sindaco invece di concentrarsi sulle risposte che il territorio attende. Ancora più grave è dipingere chi manifesta pacificamente la propria esasperazione come chi "sputa veleno", chi è mosso da "livore" o addirittura da "agitatori dediti all'illecito". Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare quella sofferenza, non di delegittimarla. I cittadini dei Campi Flegrei non chiedono polemiche. Chiedono sicurezza, tempi certi, risorse e una presenza concreta dello Stato. È su questo che il Governo dovrebbe concentrare ogni energia. Le istituzioni non si dividono tra chi applaude e chi critica. Si rispettano e collaborano nell'interesse delle comunità. Oggi, più che mai, i Campi Flegrei hanno bisogno di questo".

(AGENPARL)
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