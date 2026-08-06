(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "L'audizione di Giuseppe Conte in Commissione Covid ha messo in evidenza una contraddizione difficilmente contestabile. Da un lato, l'ex presidente del Consiglio sostiene oggi che il Movimento 5 Stelle fosse contrario all'obbligo vaccinale e al Green Pass; dall'altro, restano agli atti i voti parlamentari del M5S, le dichiarazioni ufficiali dei suoi esponenti e le stesse parole pronunciate da Conte nel 2021, quando affermava che, per garantire la più ampia adesione alla campagna vaccinale, fosse necessario spingere verso l'obbligatorietà in tutte le situazioni caratterizzate da assembramenti, fino a prospettarne l'estensione anche ai luoghi di lavoro. Non si può riscrivere la storia per adattarla alle convenienze del momento. Chi ha sostenuto e votato quei provvedimenti dovrebbe assumersene la responsabilità, invece di negare l'evidenza. Più che una ricostruzione dei fatti, quella di Conte è apparsa l'ennesima dimostrazione di una politica fondata sulla doppia morale: una posizione quando era al governo, un'altra oggi, nel tentativo di inseguire il consenso. Con buona pace della platea che pensava di illudere in diretta streaming".
Covid, Ciancitto (FdI): A smentire Conte ci ha pensato lui stesso
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