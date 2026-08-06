COMUNICATO STAMPA – Marche: Battistoni (FI), per sicurezza nei Comuni impegno concreto

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Gentilissimi,
si prega di prendere visione del comunicato stampa di seguito riportato:
Marche: Battistoni (FI), per sicurezza nei Comuni impegno concreto
"Bene l'impegno della Regione Marche per sviluppare la sicurezza negli enti locali, tra la destinazione di 1,2 milioni di euro e la definizione dei criteri del bando che consentirà ai Comuni di programmare interventi concreti. Si tratta di un investimento che dimostra attenzione verso un tema che incide direttamente sulla qualità della vita delle comunità cittadine. La sicurezza è un diritto e passa anche attraverso un'efficace azione di prevenzione. Per questo va riconosciuto l'impegno del presidente Francesco Acquaroli, della Giunta regionale e, in particolare, dell'assessore agli Enti locali Tiziano Consoli, che ha seguito questo percorso con determinazione. La sinergia tra i diversi livelli istituzionali e la capillarità degli interventi rappresentano la strada giusta per rafforzare la tutela dei territori. Strumenti come la videosorveglianza, insieme ad altre misure di prevenzione, costituiscono un supporto fondamentale per contrastare la microcriminalità e rendere le nostre città e i nostri borghi sempre più sicuri e vivibili". Lo dichiara il deputato e segretario regionale di Forza Italia delle Marche Francesco Battistoni