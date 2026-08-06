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Sicilia

[Comune Palermo] Approvazione regolamento OPI – Nota dei gruppi di opposizione

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Oggi il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento per gli
Operatori del Proprio Ingegno (OPI), uno strumento atteso che riconosce e
tutela il lavoro degli artigiani e dei creativi che realizzano opere
originali, frutto esclusivo della propria abilità e del proprio ingegno.

Un risultato importante, reso possibile anche grazie al lavoro della VI
Commissione consiliare e degli uffici comunali, che hanno consentito al
consiglio comunale di migliorare il testo con un emendamento.

L'emendamento prevede che gli OPI possano svolgere la propria attività non
solo negli spazi pubblici individuati dal regolamento, ma anche all'interno
di laboratori, atelier, botteghe e altri locali privati nella loro
disponibilità, destinati all'esposizione e alla vendita delle proprie opere.

Si tratta di una scelta politica significativa che riconosce le peculiarità
dell'artigianato artistico, distinguendolo in modo chiaro dalle ordinarie
attività commerciali, e salvaguarda l'esperienza degli ALAB, una delle
realtà più importanti nella valorizzazione dell'arte e della creatività
palermitana.

Con questo regolamento il Consiglio comunale sostiene concretamente
centinaia di artigiani e creativi, difende un patrimonio fatto di identità,
tradizioni e cultura e investe sul futuro del centro storico e
dell'economia della città.

Si tratta di una scelta politica significativa che riconosce le peculiarità
dell'artigianato artistico, distinguendolo in modo chiaro dalle ordinarie
attività commerciali".

Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi, di AVS, Giambrone e Mangano, di Oso –
Controcorrente, Argiroffi e Forello, di Progetto Civico Italia, Carmelo
Miceli, del Gruppo Misto, Giaconia, Progetto Palermo, Franco Miceli.

(AGENPARL)
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