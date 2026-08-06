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Sicilia

[Comune Palermo] Alga tossica località Vergine Maria. Nota assessorato Igiene e Sanità

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - L'assessorato Igiene e Sanità "informa la cittadinanza che, nell'ambito
delle attività di monitoraggio condotte dalle Autorità competenti, in data
6 agosto 2026 presso il tratto costiero della località Vergine Maria è
stata riscontrata una concentrazione di Ostreopsis cf. ovata rientrante
nella fase di allerta, secondo i parametri previsti dalle "Linee guida per
la gestione delle fioriture di Ostreopsis ovata negli ambienti
marino-costieri".

La presenza di elevate concentrazioni dell'alga può determinare, in
particolari condizioni meteomarine, la dispersione nell'aria di aerosol
contenente tossine o frammenti cellulari, con possibili effetti sulla
salute, soprattutto nei soggetti più sensibili. I sintomi più
frequentemente segnalati comprendono irritazione delle vie respiratorie,
irritazione oculare, febbre, tosse, mal di gola, cefalea e malessere
generale, che nella maggior parte dei casi risultano transitori.

*Si precisa che allo stato attuale non risulta adottato alcun provvedimento
di divieto di balneazione*, in quanto il riscontro della presenza di
Ostreopsis cf. ovata non determina automaticamente l'inibizione della
balneazione ai sensi della normativa vigente in materia di qualità delle
acque di balneazione, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,

(AGENPARL)
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