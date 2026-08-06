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Sicilia

[Comune Palermo] Approvazione regolamento operatori del proprio ingegno – Dichiarazione consigliere Canto

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Esprimo soddisfazione per l'approvazione in data odierna del regolamento
per l'esercizio della attività degli operatori del proprio ingegno.

In modo particolare l'ordine del giorno votato all'unanimità dell'aula
redatto dalla sesta commissione e frutto della condivisione con le
associazioni di categoria di artigiani e commercianti maggiormente
riconosciute a livello nazionale chiarisce ulteriormente che intenzione del
consiglio comunale è dotarsi di uno strumento che possa regolamentare in
modo analitico un settore fino ad ora poco attenzionato a tutela
soprattutto di quanti, nella nostra città, svolgano la propria attività nel
pieno rispetto delle regole.

L'ordine del giorno infatti impegna l' amministrazione a costituire un
tavolo periodico di concerto con il consiglio comunale la sesta commissione
e gli organismi politici e di controllo competenti con lo scopo di
monitorare e verificare l'applicazione della disciplina regolamentare ed il
rispetto delle prescrizioni ivi contenute per gli operatori suddetti che
saranno ovviamente tenuti alla puntuale ottemperanza alle stesse".

(AGENPARL)
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