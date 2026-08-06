ColtivaItalia, Nevi (FI): “Ok Camera è svolta storica, con investimento da oltre 1 mld

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "La filosofia di questo provvedimento – prosegue l'esponente azzurro – sposa appieno la linea di Forza Italia: dare risposte concrete a imprese e lavoratori senza cedere a logiche assistenziali, ma puntando su innovazione, competitività e ricambio generazionale. Tra i punti qualificanti, spiccano il forte incremento del Fondo per la sovranità alimentare, i crediti d'imposta per l'integrazione delle filiere del frumento, i piani di rilancio olivicoli e zootecnici, oltre alle misure per la concessione di terreni demaniali in comodato d'uso gratuito ai giovani agricoltori".
"Il testo passa ora al Senato. Confidiamo in una rapida approvazione definitiva a inizio autunno", la conclusione di Nevi.