*Guberti*: "Puntare su innovazione e sostenibilità significa compiere una

precisa scelta valoriale: essere consapevoli dell'importanza della

generazione di valore per la collettività. Affrontare questi cambiamenti

vuol dire creare vere occasioni di sviluppo, capaci di attrarre le migliori

professionalità e di rafforzare il nostro posizionamento sui mercati

internazionali"

*CAMERA DI COMMERCIO, BOOM DI RICHIESTE: IN POCHI GIORNI PRESENTATE DALLE

IMPRESE 92 DOMANDE PER LA DOPPIA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA*

perl'acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito

5.0 e per la transizione verde*

Premialità per le imprese femminili, giovanili, per quelle in possesso del

rating di legalità e della certificazione di genere

*Le imprese digitalizzate e sostenibili hanno una produttività superiore

del 12% rispetto alle altre e una maggiore propensione all'export (+67%)*

*Boom di domande (ben 92 le richieste presentate nei primi giorni di

apertura dalle imprese ferraresi e ravennati)* per il nuovo Bando della

Camera di commercio a sostegno della "doppia transizione" (digitale e

green). 400.000 euro le risorse stanziate dalla Giunta camerale per lo

sviluppo di soluzioni digitali (servizi di consulenza, di formazione, di

tecnologie in ambito 5.0) ed ecologiche (autoproduzione da fonti di energia

rinnovabile, partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili, ESG, ecc).

Premialità previste per le imprese femminili, giovanili, e per quelle in

possesso del rating di legalità e della certificazione per la parità di

genere.

Del resto, la doppia transizione fa bene alle imprese: secondo un'analisi

Unioncamere-Centro studi Tagliacarne, le imprese digitalizzate e

sostenibili hanno una produttività superiore del 12% rispetto alle altre e

una maggiore propensione all'export (+67%). Ma il livello medio di adozione

delle tecnologie digitali, pur crescendo negli ultimi anni, è ancora

contenuto: i dati elaborati dai punti impresa digitale delle Camere di

commercio, sulla base dei test di autovalutazione effettuati dalle imprese,

mostrano un miglioramento ancora contenuto della maturità digitale. Il

sistema produttivo nazionale, però, non è proprio all'abc sul 4.0: pur

restando consistente, è diminuita la quota di imprese che conoscono e

utilizzano poco le soluzioni più avanzate proposte dalla digitalizzazione

(sono passate dal 60,5% del 2018 al 45,1% del 2025). In compenso, sono

aumentate le cosidette imprese "Specialiste" (dal 29,7% al 38,2%), che

mostrano una applicazione limitata delle tecnologie abilitanti, così come

le "Esperte" (dal 6,5% all'11,7%) e le "Campione" (dal 3,3% al 5%), quelle

aziende, cioè, che hanno pienamente inserito le nuove tecnologie nei propri

processi/prodotti o servizi. Di sicuro, però, le imprese hanno due snodi

importanti con i quali confrontarsi: la sicurezza informatica (i cui

attacchi sono cresciuti del 644% tra il 2020 e il 2024 con un ulteriore

incremento del 49% nel 2025, fonte Clusit), e l'adozione dell'Intelligenza

artificiale, oggi limitata al 19,5% della platea imprenditoriale (fonte

Unioncamere-DINTEC, progetto PID-next).

*"Oggi digitalizzazione e sostenibilità non sono più un'opzione, ma un

asset strategico fondamentale per garantire alle nostre imprese

competitività e solidità nel tempo -** ha dichiarato Giorgio Guberti,

presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna**. Puntare su

innovazione e sostenibilità significa compiere una precisa scelta

valoriale: essere consapevoli dell'importanza della generazione di valore

per la collettività. Affrontare questi cambiamenti vuol dire creare vere

occasioni di sviluppo, capaci di attrarre le migliori professionalità e di

rafforzare il nostro posizionamento sui mercati internazionali. Il tessuto

imprenditoriale ferrarese e ravennate – **ha proseguito il presidente della

Camera di commercio* *- ha, da sempre, risposto positivamente a questa

evoluzione. Questo perché le nostre imprese hanno una forte vocazione

sociale: non si limitano a creare posti di lavoro, ma promuovono

attivamente il progresso, la qualità della vita professionale dei

collaboratori e la crescita dei territori in cui operano. Chi fa impresa,

d'altronde, sa perfettamente che la centralità della persona rimane il

presupposto indispensabile per vincere le sfide del futuro." *

Tra le spese ammissibili previste dal Bando quelle riferite ad investimenti

in tecnologie 5.0 quali robotica avanzata e collaborativa; manifattura

additiva e stampa 3D; soluzioni di cyber security e business continuity,

soluzioni tecnologiche digitali di filiera e per il coordinamento dei

processi aziendali, sistemi gestionali integrati. Particolare attenzione

sarà rivolta anche a progetti per lo sviluppo di modelli produttivi

orientati alla qualità e alla sostenibilità, ad esempio la realizzazione di

piani di miglioramento energetico, studi di fattibilità per progetti di

riqualificazione energetica, acquisizione del servizio esterno di Energy

Manager o formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy

manager per risorse interne. L'intensità dei contributi sarà del 50%

rispetto alle spese con un tetto massimo di 5.000 euro.