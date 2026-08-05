(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Le ultime parole del ministro Giuseppe Valditara sul burqa a scuola confermano la validità della proposta di legge di Fratelli d'Italia contro il separatismo religioso, attualmente all'esame della I Commissione Affari costituzionali della Camera. Un provvedimento ispirato al modello francese che introduce strumenti concreti per contrastare fenomeni di separatismo e radicalizzazione, prevedendo anche il divieto di coprire il volto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, comprese le scuole. Se, come ha affermato il ministro, questa misura è importante per riaffermare i valori della dignità della donna e dell'eguaglianza tra uomo e donna, allora ci aspettiamo che anche la sinistra politica e culturale sostenga con coerenza questa proposta. Chi da sempre rivendica la difesa dei diritti delle donne non può voltarsi dall'altra parte quando si tratta di affermare principi universali di libertà, uguaglianza e piena integrazione. Su questi valori non dovrebbero esistere divisioni ideologiche né doppi standard". Lo dice Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Affari Costituzionali alla Camera.
Scuola, Urzì (FdI): Parole Valditara confermano validità pdl contro separatismo religioso
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