GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA CON “CULTURA AL SOLE”: QUATTRO EVENTI TRA POESIA, LABORATORI E MUSICA SUL MARE, DALL’ALBA AL TRAMONTO

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - QUATTRO EVENTI TRA POESIA, LABORATORI E MUSICA SUL MARE, DALL'ALBA AL TRAMONTO
Da domani, giovedì 6 agosto a sabato 8, gli stabilimenti balneari pescaresi diventano nuovamente un palcoscenico per la rassegna "Cultura al sole", voluta dall'assessorato comunale alla Cultura guidato da Maria Rita Carota, con reading, iniziative per bambini e un suggestivo concerto alle prime luci dell'alba.
Spazio alle famiglie venerdì 7 agosto al Lido Oriente: dalle ore 17:30 andrà in scena "Il Cantiere sulla Riva", laboratorio ludico-didattico dedicato ai bambini da 0 a 6 anni a cura della Fondazione Genti d'Abruzzo.
Gran finale all'insegna delle emozioni sabato 8 agosto allo stabilimento Playa Paleo. Alle ore 6:00 del mattino si terrà il concerto all'alba "La magia di un soffio che diventa arte", che vedrà protagonista il "Quartetto Accord'Ance", curato dall'Associazione Mantice Armonico.
"Il litorale si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, con una rassegna pensata per coinvolgere residenti e turisti di ogni età", dice Carota.
Pescara, 5 agosto 2026