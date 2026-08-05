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Pubblicate le graduatorie definitive sulle ammissioni ai nidi di infanzia comunali di Pescara

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Pescara

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Complessivamente, dei 410 posti disponibili nelle otto strutture, 102 sono stati destinati a bambini che sono stati riammessi e 234 sono i nuovi ammessi nei nidi prescelti, per un totale di 336 bambini (lo scorso anno erano 280). Restano liberi 74 posti, a disposizione delle 71 famiglie (35 residenti e 36 non residenti in città) che hanno fatto richiesta per nidi diversi da quelli dove c'è disponibilità. 
Il servizio Educativo Integrato provvederà a contattare gli utenti in lista di attesa, in ordine di età e di punteggio, dando priorità a quelli residenti in città, per proporre la collocazione nei nidi dove risultano esserci ancora posti liberi.

Pescara, 5 agosto 2026

(AGENPARL)
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