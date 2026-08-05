Estrema destra: Pandolfo e Ghio (Pd), clima di odio alimentato da Vannacci e slogan remigrazione, si abbassino i toni

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Le immagini arrivate da Sarzana, con militanti di estrema destra che si presentano in un bar con cinghie e spray urticanti, rappresentano un fatto gravissimo che condanno con assoluta fermezza. Non siamo di fronte a una normale contrapposizione politica, ma a episodi di intimidazione e violenza che rischiano di avvelenare il clima democratico". Lo dichiarano Alberto Pandolfo e Valentina Ghio, deputati ligure del Partito Democratico.
"Da tempo assistiamo alla diffusione di slogan come quello della 'remigrazione' e a una retorica che evoca i peggiori sentimenti di esclusione e odio. Quando questi messaggi vengono sdoganati e trasformati in pratica militante, il rischio è che qualcuno si senta autorizzato a passare dalle parole ai fatti".
"L'ex generale Vannacci dovrebbe rendersi conto della responsabilità che comportano le sue parole e i suoi richiami a una visione divisiva della società. Abbassi i toni e prenda immediatamente le distanze da ogni forma di intimidazione e violenza. Chi alimenta un clima di odio deve sapere che le conseguenze ricadono sulla sicurezza delle nostre comunità e sulla convivenza civile".
"Le forze dell'ordine facciano piena luce su quanto accaduto a Sarzana e vengano adottati tutti i provvedimenti necessari. La democrazia si difende isolando chi pensa di sostituire il confronto con la minaccia e la prepotenza".
Roma, 5 agosto 2026