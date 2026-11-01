Il Comune di Dubai aggiorna i regolamenti urbanistici per l’area di Al Satwa per ampliare le possibilità di sviluppo e investimento

Il Comune di Dubai ha aggiornato i regolamenti urbanistici per Al Satwa, ampliando le opzioni di sviluppo e consentendo una gamma più ampia di usi residenziali e commerciali in base all’ubicazione e alle caratteristiche del lotto. L’aggiornamento mira a migliorare l’efficienza dell’uso del suolo, aumentare l’attrattiva dell’area per gli investimenti e supportare il suo sviluppo futuro in linea con gli obiettivi di pianificazione urbana sostenibile di Dubai.

In base ai regolamenti aggiornati, i lotti lungo le strade interne possono ora ospitare un piano terra e due piani di appartamenti residenziali, sostituendo il precedente quadro urbanistico che consentiva principalmente ville a schiera. Ai lotti lungo le strade esterne è stata concessa maggiore flessibilità e opzioni di sviluppo a densità più elevata, tra cui un piano terra commerciale con due o tre piani di appartamenti residenziali, a seconda della loro ubicazione e dei requisiti urbanistici applicabili. Queste modifiche consentiranno un uso più efficiente del suolo, supportando al contempo lo sviluppo residenziale e commerciale dell’area.

Il sistema aggiornato introduce ulteriori incentivi urbanistici per i lotti di 1.000 metri quadrati o più, sia che soddisfino già tale soglia dimensionale, sia che derivino dall’accorpamento di due o più lotti, con la possibilità di includere le vie di accesso tra di essi, nel rispetto delle procedure e dei requisiti approvati.

I lotti che soddisfano i criteri specificati potranno beneficiare di un ulteriore potenziale di sviluppo, con la possibilità di realizzare un piano terra e otto piani per appartamenti residenziali, con un indice di edificabilità (FAR) fino a 3,5. L’obiettivo è incoraggiare l’accorpamento di lotti più piccoli in aree più ampie, più adatte a uno sviluppo integrato, ottimizzare l’uso del suolo e valorizzarne il potenziale di sviluppo e investimento.

Le normative aggiornate riconoscono la posizione strategica di Al Satwa all’interno del tessuto urbano di Dubai e stabiliscono un quadro di pianificazione più flessibile che risponde alle caratteristiche esistenti dell’area e alle future esigenze di sviluppo. Creano inoltre opportunità per la riqualificazione dei lotti esistenti, contribuendo al continuo miglioramento dell’ambiente urbano della zona.

Un approccio di pianificazione sostenibile .

L’ingegnere Mansour Al Rais, direttore del Dipartimento di Pianificazione Esecutiva del Comune di Dubai, ha dichiarato: “L’aggiornamento dei regolamenti urbanistici per Al Satwa rientra nell’ambito degli sforzi del Comune di Dubai per sostenere lo sviluppo delle aree urbane esistenti attraverso un approccio di pianificazione flessibile e sostenibile che risponda alle esigenze attuali e future. Ampliando le opzioni di sviluppo e introducendo incentivi per il consolidamento dei lotti, miriamo a fornire ai proprietari terrieri e agli investitori maggiore flessibilità per riqualificare le loro proprietà e utilizzare in modo più efficiente i terreni disponibili. Questo approccio sosterrà il continuo sviluppo dell’area, tenendo conto del suo carattere urbano attuale e delle esigenze di crescita futura”.

Nell’ambito della revisione e dell’aggiornamento dei regolamenti urbanistici di Al Satwa, il Comune di Dubai si è coordinato con le autorità competenti per valutare le esigenze infrastrutturali e di traffico. Tale coordinamento supporta lo sviluppo futuro dell’area e contribuisce a garantire che i requisiti di pianificazione siano allineati con la fornitura di infrastrutture e servizi essenziali.

Il Comune di Dubai ha inoltre affermato che i cittadini possono beneficiare degli aggiornamenti e richiedere il servizio tramite la piattaforma Build in Dubai al seguente link: https://buildindubai.gov.ae/ .

L’aggiornamento rientra nel più ampio impegno del Comune di Dubai volto a migliorare la flessibilità e la sostenibilità dell’ambiente urbano di Dubai attraverso una pianificazione integrata e un uso più efficiente del territorio. Tali iniziative contribuiscono a migliorare la qualità della vita, a sostenere l’attività economica e a creare un ambiente attraente per lo sviluppo e gli investimenti.