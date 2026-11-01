Giustizia, Costa (FI): “ripresenteremo pdl separazione carriere. Gesto simbolo di battaglia che non si ferma

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - "Forza Italia alla Camera e al Senato ripresenterà la proposta di legge di iniziativa popolare sulla separazione delle carriere, promossa dall'Unione delle Camere Penali, già depositata in Parlamento e sottoscritta da oltre 70 mila cittadini. Un atto simbolico in ossequio ai 13 milioni di Si', ma anche un segnale concreto della nostra determinazione a portare avanti questa battaglia. Le criticità sono ancora tutte sul tavolo e, se qualcuno pensa di voler voltare pagina, dovrà confrontarsi con la nostra convinzione. Siamo consapevoli che le riforme più ambiziose hanno bisogno di tempo per maturare ed è fondamentale tenere accesa la fiammella riformatrice di fronte ad un tentativo di conservazione delle correnti".
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