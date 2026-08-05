Agenzia regionale 844.26 Piemontese Nota su finanziamento trasporto pubblico locale

*Trasporto pubblico locale, Piemontese: "Il Governo nazionale mette a

rischio un servizio essenziale con un blitz estivo. *

*Ci opporremo con ogni strumento"*

"Presentare la sera un emendamento destinato a stravolgere dal giorno dopo

il sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale, senza alcun

confronto con le Regioni, è un metodo inaccettabile. Ma è ancora più grave

il merito della proposta, che rischia di mettere in discussione la tenuta

stessa del servizio di trasporto pubblico nel nostro Paese".

Lo dichiara l'assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione

Puglia, *Raffaele Piemontese*, che è intervenuto poco fa nella Commissione

nazionale Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della

Conferenza delle Regioni.

"Parliamo di una norma che, nell'ambito della riforma del federalismo

fiscale, prevede dal 2027 la soppressione del Fondo nazionale per il

trasporto pubblico locale e la sua sostituzione con un sistema basato sulla

fiscalità regionale, senza che siano stati però definiti i criteri di

riparto delle risorse, una quantificazione certa del fabbisogno e senza

alcuna garanzia che quelle entrate restino realmente destinate al trasporto

pubblico", prosegue *Piemontese*, sottolineando le conseguenze di "una

scelta che introduce un'incertezza enorme proprio mentre le Regioni stanno

sostenendo l'aumento dei costi del servizio, il rinnovo del contratto

nazionale degli autoferrotranvieri e gli investimenti per migliorare la

qualità del trasporto".

Secondo l'assessore, "non è nemmeno chiaro quale sia la reale consistenza

delle risorse disponibili né come saranno distribuite: ancora oggi non sono

stati definiti i livelli adeguati di servizio e i relativi criteri di

attribuzione. In compenso si immagina un fondo perequativo di appena 50

milioni di euro, cioè lo strumento che dovrebbe compensare le differenze di

capacità fiscale tra le Regioni, del tutto insufficiente rispetto a un

sistema che oggi vale circa 5 miliardi. È evidente che una perequazione di

queste dimensioni non potrà mai compensare gli squilibri territoriali".

"L'impressione – prosegue Piemontese – è che si voglia scaricare sulle

Regioni il peso finanziario del trasporto pubblico senza costruire prima un

sistema credibile e condiviso. Così si mettono a rischio i contratti già

sottoscritti con le aziende, la continuità dei servizi e il diritto alla

mobilità di milioni di cittadini".

*Piemontese* sottolinea inoltre come la posizione critica sia stata

condivisa trasversalmente da tutte le Regioni, indipendentemente

dall'appartenenza politica dei rispettivi governi.

"Non è uno scontro tra maggioranza e opposizione – dice* Piemontese* -, è

la difesa di un servizio pubblico essenziale: in Commissione tutte le

Regioni hanno espresso fortissime preoccupazioni per un provvedimento

arrivato all'ultimo momento, senza istruttoria tecnica e senza alcuna

condivisione. Un blitz di Ferragosto che non può essere accettato."

"Per questo – conclude Piemontese – abbiamo chiesto innanzitutto il rinvio

dell'entrata in vigore della norma sino all'aggiornamento dei costi

standard e alla definizione dei livelli adeguati dei servizi, condizioni

indispensabili per la sostenibilità e l'equità del sistema. Oggi

l'applicazione del nuovo metodo si limita a fotografare la spesa storica,