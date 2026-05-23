[Comune Palermo] Amat – Dichiarazione consigliere Puma

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - "Continuano i disservizi legati al servizio AMAT in numerose zone della
città, con ritardi, corse saltate e pesanti difficoltà per cittadini,
studenti, lavoratori e turisti che ogni giorno utilizzano il trasporto
pubblico.
Nonostante le precedenti segnalazioni, la situazione continua a creare
forti disagi e malcontento tra gli utenti, costretti troppo spesso ad
affrontare attese interminabili e collegamenti insufficienti.
È necessario intervenire con urgenza per garantire un servizio più
efficiente, regolare e rispettoso delle esigenze dei palermitani e dei
tanti visitatori presenti in città, soprattutto in un periodo in cui il
trasporto pubblico dovrebbe rappresentare una reale alternativa per la
mobilità cittadina.
affinché vengano adottate misure concrete e immediate per affrontare le
criticità segnalate e restituire ai cittadini un servizio pubblico
efficiente, puntuale e dignitoso".