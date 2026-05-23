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Puglia

Agenzia nr. 1108 – Aeroporto Arlotta di Grottaglie, Borraccino: “Il 3 giugno l’Open Day del nuovo Terminal Passeggeri

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 -  
ANNO XXIII

Aeroporto Arlotta di Grottaglie, Borraccino: “Il 3 giugno l’Open Day del nuovo Terminal Passeggeri”

“Il 3 giugno alle ore 10.00 è in programma l'Open Day del nuovo Terminal Passeggeri dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie.L'iniziativa segue la richiesta avanzata al Presidente di Aeroporti di Puglia, assieme ai colleghi Consiglieri Regionali Angolano e Fischetti ma che sono convinto sarà condiviso da tutti i colleghi Consiglieri Regionali del territorio, con l'obiettivo di garantire trasparenza, partecipazione e piena conoscenza dello stato dei lavori.
L'appuntamento è uno dei tanti obiettivi che, prima come Assessore Regionale, poi come Consigliere del Presidente della Regione Puglia, e ora come Consigliere Regionale, mi sono prefissato e che ho perseguito con determinazione.

• Il rifacimento della pista di rullaggio;

(AGENPARL)
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