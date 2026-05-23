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Sicilia

[Comune Palermo] Anniversario strage Capaci. Dichiarazione sindaco Lagalla

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - "Il 23 maggio resta una delle pagine più dolorose ma anche più decisive
della storia repubblicana. La strage di Capaci fu, come ha ricordato il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "un attacco di inedita
ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani". Ma da quella
violenza mafiosa nacque anche una straordinaria risposta civile dello Stato
e dei cittadini

Nel 34esimo anniversario, Palermo rende omaggio al giudice Giovanni
Falcone, alla moglie e magistrato Francesca Morvillo e agli agenti della
scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, simboli di
coraggio, senso dello Stato e fedeltà ai valori democratici. Il loro
sacrificio continua a indicare la strada alle istituzioni e soprattutto
alle nuove generazioni.

Assume per questo un valore profondo anche l'iniziativa della Fondazione
Falcone insieme alle Gallerie degli Uffizi, che porterà a Palermo opere
ferite dalla violenza mafiosa del 1993 e oggi restituite alla memoria e
alla bellezza. Un messaggio potente di rinascita civile e culturale.

Palazzo Jung, bene della Città Metropolitana e sede del Museo del Presente
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, non è soltanto un luogo della memoria:
è uno spazio che costruisce futuro, educazione alla legalità e coscienza
democratica, perché il modo più autentico di onorare Falcone e Borsellino è
trasformare il loro esempio in impegno quotidiano per una Palermo libera da
ogni cultura mafiosa".

Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

(AGENPARL)
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