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Politica Interna

Rifondazione: strage di Capaci, si indaghi su intrecci tra mafia e neofascisti

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Rifondazione Comunista

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - neofascisti *
Ricordiamo con deferenza il Giudice Giovanni Falcone, sua moglie la
Magistrata Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani,
Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro nel 34° anniversario della strage
terroristico-mafiosa di Capaci in cui persero la vita.
Eroi civili che hanno dedicato la loro stessa esistenza al servizio della
giustizia e della lotta contro i poteri mafiosi.

Riteniamo che oggi per onorare la loro memoria occorra che si rivaluti la
possibilità di considerare l'opportunità di svolgere ulteriori
approfondimenti e verifiche sui possibili intrecci tra politica, mafia e
stragismo nero, una perversa concatenazione dal carattere eversivo, in
altre che hanno caratterizzato la storia d'Italia in quegli stessi anni.

antimafia sociale del Partito della Rifondazione Comunista

(AGENPARL)
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