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Agroalimentare

Carburanti, Bergesio (Lega): dal Governo risposte concrete ad autotrasporto e agricoltura

Floriana CutiniBy Updated:Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - “Il pacchetto di misure varato ieri dal Governo Meloni dimostra la massima attenzione verso il tessuto produttivo, accogliendo le istanze di autotrasporto e agricoltura, settori colpiti dall’impennata dei carburanti”.
Lo dichiara il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente Commissione Attività Produttive di Palazzo Madama.
“Grazie al dialogo, a Palazzo Chigi abbiamo disinnescato lo sciopero dell’autotrasporto previsto dal 25 al 29 maggio. Nel decreto inseriamo un credito d’imposta per il settore che sale a 300 milioni di euro, grazie ad un’integrazione di 200 milioni rispetto a quanto già stanziato. Per dare immediata liquidità alle imprese, velocizziamo i rimborsi trimestrali delle accise entro 30 giorni e valutiamo una sospensione temporanea di alcune imposte. Guardiamo anche al futuro del comparto con l’avvio di un tavolo permanente al MIT e la ricostituzione della Consulta generale.
Altrettanto tempestivo è l’intervento da 100 milioni di euro per l’agricoltura, penalizzata dal caro-prezzi e dalle tensioni internazionali. Sosteniamo i nostri produttori stanziando 40 milioni per un credito d’imposta del 30% sui fertilizzanti, misura che rafforza lo stop ai dazi ottenuto oggi a Bruxelles, e altri 60 milioni per potenziare il credito d’imposta sul gasolio agricolo, che arriva così a 90 milioni totali per il trimestre marzo-maggio. La Lega e il Governo rispondono con i fatti e con aiuti diretti: sblocchiamo la liquidità delle aziende, difendiamo la competitività della filiera e tuteliamo il carrello della spesa dei cittadini”, conclude il Senatore Bergesio.

(AGENPARL)
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