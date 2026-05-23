Dalla Motor Valley agli USA: Unimore e Unibo protagoniste alla Formula SAE Michigan 2026

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - *Comunicato stampa UniMORE*
Michigan 2026*
Modena, 23 maggio 2026 – Il team MoRe Modena Racing dell'Università di
Modena e Reggio Emilia ha partecipato insieme a UniBo Motorsport alla
Formula SAE Michigan 2026, svoltasi la settimana scorsa presso il Michigan
International Speedway (USA).
Per la prima volta, i due team hanno partecipato insieme sotto il
patrocinio di MUNER – Motorvehicle University of Emilia-Romagna, che ha
contribuito al sostegno della trasferta e al coordinamento istituzionale
dell'iniziativa, portando negli Stati Uniti due prototipi sviluppati dagli
studenti delle università emiliano-romagnole ed espressione dell'eccellenza
tecnica e formativa della Motor Valley.
La Formula SAE Michigan è una delle competizioni universitarie automotive
più importanti e riconosciute a livello internazionale. Promossa da SAE
International, riunisce ogni anno oltre 110 team provenienti da università
di tutto il mondo, chiamati a progettare, sviluppare e portare in gara
vetture formula-style attraverso prove statiche e dinamiche che valutano
design, cost, business presentation, technical inspection e prestazioni in
pista.
La partecipazione dei team italiani è stata segnata da criticità logistiche
non dipendenti dalle università né dai team. Nonostante ciò, i team hanno
dimostrato un elevato livello tecnico e una notevole capacità di reazione
in condizioni complesse, confermando la solidità dei progetti sviluppati.
I risultati ottenuti testimoniano il valore ingegneristico dei prototipi
"made in Motor Valley":
– MoRe Modena Racing ha ottenuto il 3° posto nella prova di
Acceleration, il 2° posto nel Design Event e il 12° posto nella classifica
overall;
– UniBo Motorsport ha concluso la competizione al 18° posto assoluto.
*"La Formula SAE Michigan rappresenta un banco di prova estremamente
selettivo per qualità tecnica e complessità del progetto*", commenta *Matteo
Giacopini*, Faculty Advisor di MoRe Modena Racing. *"I risultati nel Design
e nell'Acceleration, ottenuti in condizioni così penalizzanti, confermano
la solidità del lavoro degli studenti e il valore del progetto tecnico".*
"*Questa esperienza ha rappresentato molto più di una competizione* –
affermano i Team Leader -.* Ci siamo trovati a gestire in poche ore
attività che normalmente richiedono giorni di lavoro, mantenendo
concentrazione e spirito di squadra in condizioni estremamente complesse".*
La partecipazione congiunta rafforza il ruolo di MUNER come piattaforma di
collaborazione tra università, industria e territorio, capace di
valorizzare il talento degli studenti e promuovere a livello internazionale
le competenze della Motor Valley nel settore automotive e motorsport.
"*Questa esperienza dimostra quanto la Motor Valley sia anche una Motor
Valley della formazione*", dichiara *Francesco Leali*, direttore del
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" di Unimore e membro delegato del
Comitato Direttivo di MUNER. *"Sostenere i team in contesti come la Formula
SAE significa investire sulle competenze delle nuove generazioni di
ingegneri e sulla loro capacità di competere a livello globale".*
*MoRe Modena Racing*
MoRe Modena Racing è il team Formula Student dell'Università di Modena e
Reggio Emilia, attivo presso il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari",
dedicato allo sviluppo di prototipi ad alte prestazioni e alla
partecipazione alle principali competizioni internazionali. *Attualmente il
team occupa la prima posizione nel ranking mondiale Formula Student*.
*UniBo Motorsport*
UniBo Motorsport è il team di Formula Student e MotoStudent dell'Università
di Bologna, coordinato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e
composto da oltre 350 studentesse e studenti impegnati nella progettazione
e sviluppo di prototipi da competizione, con un approccio fortemente
interdisciplinare tra ingegneria, gestione e organizzazione del progetto.