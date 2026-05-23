Agricoltura. On. Caretta (FdI), memorandum d’intesa tra Italia e India in materia di cooperazione agricola rappresenta una grande opportunità per il comparto

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2026 - materia di cooperazione agricola rappresenta una grande opportunità per il
comparto
"La firma del memorandum d'intesa tra Italia e India in materia di
cooperazione agricola è l'ennesima riprova dello spessore del lavoro fatto
dal ministro Lollobrigida e da tutto il governo Meloni per dare sempre più
forza al mondo agricolo italiano, valorizzandolo anche al di fuori dei
nostri confini. Ricerca e intensificazione degli scambi commerciali sono i
cardini di un accordo che evidenzia come l'Italia, con il governo di
Giorgia Meloni, sia tornata centrale nello scenario globale. Credibilità e
capacità diplomatiche sono le chiavi per restituire al nostro Paese il
ruolo che gli compete e nel caso specifico dell'agricoltura per restituire
l'importanza che merita a un comparto essenziale per l'economia italiana.
Nei prossimi cinque anni, rinnovabili per altri cinque, grazie al
memorandum siglato dal ministro Lollobrigida, le nostre imprese agricole
avranno l'opportunità di ottenere vantaggi nell'esportazione delle proprie
eccellenze agroalimentari, in particolar modo per il vino le cui tariffe
scenderanno progressivamente dal 150% al 20%. Tutela e valorizzazione delle
nostre eccellenze agroalimentari passano attraverso collaborazioni
internazionali, quali quella firmata oggi, che conferma come l'agricoltura
italiana, dall'avvento del governo Meloni, abbia finalmente fatto il cambio
di passo che il settore merita".