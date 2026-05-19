SOCIALE, BELLUCCI (FDI): “A CIAMPINO EX IMMOBILE DELLA CRIMINALITÀ RINASCE COME 40° CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DESTEENAZIONE”

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - Taglio del nastro a Ciampino per il quarantesimo Centro desTEENazione, progetto promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per realizzare 92 spazi multifunzionali innovativi di aggregazione per ragazzi e giovani dagli 11 ai 21 anni.
“Questa apertura assume una valenza strategica poiché la struttura che accoglie le attività è un bene confiscato alle mafie. Questo luogo viene oggi riconsegnato alla collettività sotto forma di officina di legalità, inclusione e crescita. Il progetto rappresenta un segnale tangibile della presenza dello Stato, finanziato con oltre 3,3 milioni di euro, per promuovere una rigenerazione urbana e sociale, per trasformare un contesto criminale in un investimento diretto sul futuro delle nuove generazioni”, ha dichiarato il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, on. Maria Teresa Bellucci.
Le attività ricreative, culturali, di accompagnamento allo studio e all’inserimento lavorativo sono interamente gratuite. L’intervento si inserisce nel vasto piano di rilancio giovanile promosso su scala nazionale. Le risorse complessive messe a disposizione per l’intero territorio italiano ammontano infatti a 300.771.892,77 euro.