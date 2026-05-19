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Politica Interna

Partita dei leoni, Ostellari: “Insieme sconfiggeremo la devianza giovanile”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - “Oggi siamo qui per affermare un principio: la lotta alla devianza giovanile e alla violenza è una nostra priorità.

Questa non è soltanto una partita. È un messaggio preciso: lo Stato c’è.

C’è quando bisogna far rispettare le regole, ma c’è anche quando bisogna offrire ai ragazzi un’alternativa concreta.

Perché il rispetto non si insegna soltanto a parole. Si costruisce con responsabilità, educazione, esempi e opportunità vere.

Nessuno nasce criminale. Ma nessuno può pensare che tutto sia senza conseguenze.

Dietro ogni atto di violenza c’è sempre qualcuno che paga il prezzo più alto. Ed è anche dal rispetto per le vittime che passa la vera rieducazione.

Per questo crediamo nella rieducazione vera, non nella semplice assistenza. Crediamo in percorsi che aiutino i giovani a comprendere gli errori commessi e a riconquistare il proprio futuro. Il teatro di Eduardo De Filippo a Nisida tornerà a vivere esattamente per questo: per diventare un luogo di cultura, disciplina, crescita e riscatto.

E voglio ringraziare tutti coloro che stanno dando una mano: le istituzioni, gli organizzatori, gli artisti, gli sportivi e tutti quelli che hanno deciso di esserci. Sconfiggere la devianza e la violenza giovanile: questa è la partita che dobbiamo vincere.”

Così Andrea Ostellari, Sottosegretario alla Giustizia.

(AGENPARL)
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