Agroalimentare, De Carlo (FdI): lavorato per rendere misure strutturali, saremo sempre al fianco nostri produttori

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2026 - “La sinistra dice no a tutto e boccia in quest’aula qualsiasi intervento che dia sostegno all’agricoltura. Quello dell’agroalimentare è un comparto che ha visto aumentare in questi anni l’export e che vanta primati mondiali. Il governo Meloni, fin dal primo giorno, è stato dalla parte dei nostri coltivatori. Abbiamo aumentato i controlli all’ingresso, aumentando risorse e personale. E ogni giorno veniamo a conoscenza di qualcuno che vuole fare concorrenza sleale alle nostre imprese. Ad oggi, la chimica è una necessità e lo dice quello che ha messo insieme aziende di fitofarmaci e aziende biologiche, firmando un accordo per un’agricoltura più pulita. Siamo intervenuti sulla crisi idrica, con azioni concrete. La verità non è, come diceva Lenin, quella che fa comodo al partito, ma quella che emerge dai numeri. E i numeri dicono chiaro che noi abbiamo stanziato ben 15 miliardi per l’agricoltura. Crediamo nell’innovazione, abbiamo favorito i nostri giovani, finanziato i contratti di filiera, abbiamo sostenuto le imprese quando vanno all’estero. Ma, soprattutto, abbiamo lavorato per rendere strutturali le nostre misure. Abbiamo messo in campo una strategia e quella strategia è fatta di tradizione. Fatevene una ragione. C’è chi da sinistra vuole risorse sperperate a pioggia e chi, come i nostri agricoltori, che vuole essere messo nelle condizioni di lavorare. Noi siamo e saremo sempre dalla loro parte”.
Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura di Palazzo Madama.