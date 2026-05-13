NOTA FARNESINA – I Ministri Tajani e Mazzi alla firma delle Convenzioni degli enti attuatori per il Turismo delle Radici

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - I Ministri degli Esteri Antonio Tajani e del Turismo Gianmarco Mazzi apriranno oggi alle 10 alla Farnesina la cerimonia di firma delle Convenzioni con i soggetti attuatori relative agli interventi del “Turismo delle Radici”, finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione.
Dal 2022 la Farnesina è Amministrazione attuatrice della misura PNRR “Il Turismo delle Radici – Una strategia integrata per la ripresa del settore turistico nell’Italia post Covid-19”, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra circa 80 milioni di italiani all’estero, italo-discendenti e oriundi e i territori di origine, promuovendo al contempo un turismo sostenibile nei piccoli borghi e nelle aree rurali.