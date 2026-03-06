Close Menu
sabato 7 Marzo 2026
#8marzosempre, gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2026

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, da venerdì 6 a domenica 8 marzo la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali promuove un ampio calendario di appuntamenti nei Musei civici e nei luoghi della città.

Il programma, che comprende visite, itinerari, incontri e proiezioni, celebra le figure femminili protagoniste della storia e dell’arte, offrendo una riflessione sulle radici degli stereotipi e della violenza di genere dall’antichità al dibattito contemporaneo.

Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria allo 060608. Fanno eccezione gli appuntamenti al Museo di Roma a Palazzo Braschi e ai Musei Capitolini Centrale Montemartini, che sono invece a ingresso libero fino a esaurimento posti, e quello al Museo delle Mura, che prevede la prenotazione obbligatoria all’e-mail didattica.sovrintendenza@comune.roma.it.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma http://www.sovraintendenzaroma.it

