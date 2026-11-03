AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 4 NOVEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - PRESIDENTE
📌 9 – Roma, Altare della Patria – Partecipazione alla deposizione di una corona di alloro da parte del Presidente della Repubblica sulla Tomba del Milite Ignoto in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze armate
📌 11 – Bari, Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare – Partecipazione, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, alla Cerimonia in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
AULA
📌 10 e 16.15 – Seguito ddl prezzi petroliferi
• Ddl costo carburanti e materia fiscale
• Pdl contrasto antisemitismo
• Mozioni diritto di veto in Ue
• Mozioni tutela Corte penale internazionale
📌 15 – Question time con i ministri Valditara e Schillaci
COMMISSIONI
📌8_Forteto_ Audizione di Paola Pantalone, avvocato
📌8.30_Femminicidio_Audizione sul rapporto tra violenza di genere e salute dell’Associazione GISeG–Gruppo Italiano Salute e Genere
📌8.30_Rischio idrogeologico e sismico_Audizione di Lorenza Zamboni e Anna Rita Bernardi.
📌9.15_Politiche Ue_ “EU KIDS ACT”, audizioni (9.15: META; 9.30: Mediaset; 9.45: Federazione carta e grafica)
📌13.30_Copasir_Audizione del Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi
📌13.30_Affari costituzionali_ Autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte, e Veneto, avvio esame
📌13.45_Esteri Camera e Senato_Audizione del Coordinatore della Struttura di missione per l’attuazione del Piano Mattei, Fabrizio Saggio
📌Dopo le 14. Al termine della seduta della Commissione Bilancio ufficio di Presidenza della Commissione per calendario Manovra
📌14_Affari sociali_Audizioni sull’istituzione dell’assistente spirituale nella rete per le cure palliative (14: Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi-CNOP e Associazione unitaria psicologi italiani-AUPI; 14.20: Giulia Bovassi, cattedra UNESCO di bioetica e diritti umani; 14.30: Giorgia Brambilla, consulente di etica clinica; 14.40: Loretta Lombardelli, avvocato)
📌14.15_Attività produttive_Audizioni sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 (Confimprese, Confindustria nautica, Assopetroli-Assoenergia, Federchimica)
📌14.45_Lavoro_ Contribuzione verso la Fondazione Enasarco, audizioni di FederAgenti Cisal, FIARC Confesercenti, Agenti FNAARC e USARCI
📌15.15_Esteri e Difesa_ Incontro con l’Ambasciatore del Regno dell’Arabia Saudita
EVENTI
📌 10 – Sala Matteotti – Presentazione del libro “Profili civilistici, fiscali e previdenziali del wet lease aeronautico” a cura di R. Scalia. Saluto della segretaria di Presidenza Varchi. Diretta webtv
📌 10.30 – Sala del Refettorio – Innovazione e IA: Nuove regole, nuove opportunità. Università degli Studi di Roma Tor Vergata
📌 11 – Sala della Regina – Rapporto Dekra 2026 sulla sicurezza stradale. La strada come luogo di lavoro. Saluto del segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv
📌 16 – Sala della Regina – Ricordando Maria Rita Parsi. Dalla parte dei bambini. Insieme per continuare il suo cammino. Saluto della vicepresidente Ascani. Diretta webtv
CONFERENZE
📌 10 – Marco Simiani. Presentazione libro EmoziIonAbili
📌 11.30 – Federico Mollicone. Presentazione Legge Cinema
📌 13 – Ilenia Malavasi. Giornata “Centro Città contro il Dolore”
📌 14.30 – Sergio Costa. Il punto sulla normativa a tutela dei malati fibromialgici
📌 16 – Carmine Fabio Raimondo. Presentazione Osservatorio per la Neutralità Tecnologica nei Trasporti
📌 17.30 – Stefania Ascari. Oltre il limite. La legalità in movimento.
📌 19 – Giovanni Maiorano. “Protocollo 4 – Divieto d’imprigionamento per debiti”