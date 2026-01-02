FIGC: Disposto un minuto di silenzio per i giovani sportivi vittime della sciagura di Crans-Montana

Verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana
Su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stato disposto un minuto di silenzio da osservare in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana (compresi eventuali anticipi e posticipi) per onorare la memoria dei giovani sportivi vittime della grave sciagura avvenuta a Crans-Montana nella notte di capodanno