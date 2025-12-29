(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 MINISTRO ABODI: PROFONDO DOLORE PER SCOMPARSA DAVIDE TIZZANO
“Profondo dolore e grande tristezza per la prematura scomparsa di Davide Tizzano, con il quale ho collaborato sempre più intensamente in questi anni, non solo nel suo ruolo di presidente della Federazione Italiana Canottaggio, ma anche come presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Ciao Davide caro, hai lottato con dignità e tenacia contro il male, senza far mai mancare nulla al tuo impegno appassionato per lo sport. In questo momento di struggente smarrimento mi stringo in un forte abbraccio alla tua famiglia, alla comunità dello sport italiano, a partire dal canottaggio, e a quella dello sport mediterraneo”, lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.
Roma, 29 dicembre 2025
(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 MINISTRO ABODI: PROFONDO DOLORE PER SCOMPARSA DAVIDE TIZZANO