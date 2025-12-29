(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Fuochi d’artificio: Potenti (Lega), necessaria legge nazionale per limitare i botti dannosi per animali
Roma, 29 dic. – “Con l’avvicinamento al Capodanno, accolgo e rilancio la necessità di introdurre una norma nazionale che limiti l’uso di alcune categorie di fuochi d’artificio esplodenti, i cosiddetti ‘botti’, in ragione del grave danno per gli animali domestici e selvatici oltreché per i tutt’altro che secondari e ricorrenti casi di persone ferite.
La proposta appare non più rinviabile alla luce, in particolare, della diffusione urbana di animali, presenti in una famiglia su due, esposti agli effetti di deflagrazioni che generano effetti traumatici. Come sottolineato da molte associazioni animaliste, i danni rilevati sugli animali dopo la festività di San Silvestro sono davvero tantissimi: animali feriti dalle fughe per lo spavento, cani e gatti che rimangono irreperibili, altri permanentemente impauriti.
Tra le proposte di legge da me esaminate, anche quella sottopostami dalla LAV, un buono spunto su cui poter lavorare da subito. Annuncio quindi il prossimo avvio di un iter legislativo che proporrà anche momenti di formazione e sanzioni finalmente omogenee su tutto il territorio nazionale, liberando in gran parte i sindaci dalla necessità di emettere le tante ordinanze di divieto e limitazioni.”
Lo dichiara il senatore Manfredi Potenti, responsabile del Dipartimento Tutela del Benessere degli Animali della Lega.
