Codice giallo per temporali, rischio idrogeologico/idraulico, vento e mareggiate

La Protezione civile regionale ha aggiornato il quadro delle criticità



Livorno, 20 ottobre 2026 – La Protezione civile regionale, con il bollettino delle ore 12.47 di oggi, ha aggiornato il quadro delle criticità previste sulla Toscana per il transito di una perturbazione atlantica.

Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, il codice giallo per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, inizialmente previsto dalle ore 15 di oggi, sarà in vigore dalle ore 18 di oggi, martedì 20 ottobre, fino alle ore 12 di domani, mercoledì 21 ottobre.

È inoltre previsto il codice giallo per rischio mareggiate, che a Livorno e Gorgona sarà in vigore domani, mercoledì 21 ottobre, dalle ore 10 fino a mezzanotte, e il codice giallo per rischio vento, che a Livorno e Gorgona sarà in vigore sempre domani, mercoledì 21 ottobre, dalle ore 15 fino a mezzanotte.

Sono attesi cumulati massimi fino a 80-100 mm, con intensità fino a 50-80 mm/h.

Oggi (martedì) venti di scirocco (da sud-est) in rinforzo con raffiche fino a 80-100 km/h. Domani (mercoledì) al mattino venti in temporanea attenuazione, poi dalla tarda mattinata in rotazione a libeccio (sud-ovest) e poi a ponente, con raffiche fino a 80-100 km/h su Gorgona e Capraia, fino a 80 km/h sulla costa.

L'Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per rischio mareggiate.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l'evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti piogge

• evitare l'attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell'acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l'acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l'acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;

Come comportarsi in caso di forte vento

• fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

• guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

• spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell'inizio del periodo di allerta;

• limitare le attività all'aperto e gli spostamenti;

• fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall'alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

• non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti;

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

• evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

• in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

• balneazione vietata;

• mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.