Il comandante provinciale della Guardia di Finanza Gaetano Cutarelli in visita a Palazzo Bacaredda – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Il generale di Brigata, alla guida del Comando provinciale di Cagliari dallo scorso settembre, è stato ricevuto dal sindaco Massimo Zedda
Il sindaco Massimo Zedda ha ricevuto a Palazzo Bacaredda il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, generale di Brigata Gaetano Cutarelli.
Insediatosi lo scorso settembre alla guida del Comando provinciale, Cutarelli ha incontrato il primo cittadino per un momento di confronto istituzionale.
La visita di questa mattina, martedì 20 ottobre 2026, ha rappresentato l'occasione per confermare e rafforzare la collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la Guardia di Finanza, nell'interesse della cittadinanza e del territorio.
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