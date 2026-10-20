(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - a:hover {
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Scontri a Milano, Tovaglieri (Lega) in Europa: "È terrorismo. La risposta è la Remigrazione"
Strasburgo, 20 ott – "Proteste? Sono atti di terrorismo contro la nostra quotidianità. La risposta è una sola: Remigrazione". Isabella Tovaglieri, eurodeputata Lega-Pfe, ha commentato così gli scontri a Milano e nelle città italiane ed europee nell'aula della plenaria dell'Europarlamento di Strasburgo, portando la sua "solidarietà" alle forze dell'ordine. "L'Europa sta crollando sotto i colpi di masse di giovanissimi stranieri, violenti e non integrati – le parole di Tovaglieri – con la complicità della sinistra vogliono cambiare la nostra società e imporre modelli incompatibili con i nostri. Non possiamo permetterlo. Ora basta buonismo e tolleranza. La risposta è una sola: Remigrazione per chi delinque e per chi rifiuta la nostra cultura".