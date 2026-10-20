Agenzia nr. 1812 – Scalera: “Salviamo la vita di Najmeh Amini, a 23 anni condannata a morte in Iran. La Regione Puglia faccia sentire la propria voce

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 -
ANNO XXIII
Scalera: "Salviamo la vita di Najmeh Amini, a 23 anni condannata a morte in Iran. La Regione Puglia faccia sentire la propria voce".
"Un appello forte e urgente per salvare la vita di Najmeh Amini, una giovane donna iraniana di appena 23 anni condannata a morte in Iran con l'accusa di blasfemia per un contenuto pubblicato sui social media. E' quello che ho lanciato in apertura dei lavori del Consiglio regionale, prendendo la parola per richiamare l'attenzione dell'Assemblea e sensibilizzare le istituzioni su una vicenda che chiama in causa i diritti fondamentali della persona, la libertà di espressione e la tutela della vita.