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Politica Interna

Poste: Simiani (Pd), Grosseto sempre più penalizzato, governo assente

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - "La provincia di Grosseto continua a fare i conti con un servizio postale inadeguato, tra ritardi nella consegna della corrispondenza, carenze di personale, chiusure degli uffici e il trasferimento della Direzione territoriale a Siena. Poste Italiane sembra pensare sempre più ai profitti e sempre meno alla propria funzione di servizio pubblico, mentre cittadini, anziani e imprese subiscono disagi concreti. Anche la risposta del governo alla mia interrogazione sui disservizi di Massa Marittima, discussa alla Camera, si limita a riportare le rassicurazioni dell'azienda senza affrontare le criticità segnalate": è quanto dichiara il deputato del Partito Democratico Marco Simiani sul suo atto dibattuto oggi, martedì 20 ottobre, nell'Aula di Montecitorio.

(AGENPARL)
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