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Politica Interna

LAVORO, AURIEMMA (M5S): AL FIANCO DEI LAVORATORI SOL COBAS LOGISTICA, SUBITO CONTROLLI SU APPALTI E TUTELA DIRITTI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - ROMA, 20 OTTOBRE 2026 – "Sono al fianco dei lavoratori SOL COBAS della logistica che operano in subappalto nella filiera GLS-TEMI e che oggi in Campania hanno proclamato una giornata di sciopero. La loro vicenda racconta un sistema che merita piena chiarezza: licenziamenti di lavoratori e rappresentanti sindacali, ritardi nel pagamento di spettanze e TFR, denunce di condizioni di lavoro e di sicurezza inaccettabili e forti dubbi sulla genuinità degli appalti e sulla corretta applicazione delle tutele previste dalla legge. Davanti a tale situazione non si può restare in silenzio. Insieme al collega Dario Carotenuto ho presentato un'interpellanza urgente alla ministra del Lavoro Calderone per chiedere verifiche immediate sugli appalti, sull'eventuale interposizione illecita di manodopera, sui licenziamenti e sul rispetto dei diritti retributivi e sindacali. Ora attendiamo una risposta che sia tempestiva ed esaustiva. Ma soprattutto attendiamo fatti e controlli: chi lavora deve essere tutelato, indipendentemente dal numero di passaggi societari che separano il lavoratore dal committente. In questa battaglia di dignità e legalità, i lavoratori SOL COBAS sappiano che non sono soli". Lo afferma in una nota la vicecapogruppo del M5S alla Camera Carmela Auriemma.

(AGENPARL)
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