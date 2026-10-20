Agenzia nr. 1811 – Sanità, Gioia (Prossima): “Le Case di Comunità sono l’evoluzione delle Case della Salute. Una parte della minoranza lo ignora

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Ho respinto le affermazioni dell'opposizione e sostenuto la solidità del percorso intrapreso dalla giunta regionale.
Ieri, in III Commissione Sanità, abbiamo capito fin da subito che il consiglierePagliaro era venuto con l'intento di provocare e di fare l'ennesimo show. Si sovrapponeva continuamente alla voce dell'Assessore Pentassuglia, impedendo anche a noi, che eravamo seduti nelle vicinanze, di ascoltare con chiarezza. Il video documenta benissimo quello che è accaduto: il consigliere di Fratelli d'Italia ha tentato continuamente di impedire all'assessore di parlare.