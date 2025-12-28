Reminder: Consiglio Provinciale per lunedì 29 dicembre alle 11:00, Assemblea dei Sindaci per martedì 30 dicembre alle 10:30 e a seguire nuovo Consiglio Provinciale

(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 Si ricorda che domani 29 dicembre, alle 11:00, è in programma la seduta di Consiglio Provinciale mentre martedì 30 dicembre, alle 10:30, Assemblea dei Sindaci e a seguire nuovo Consiglio Provinciale.
Salerno, 28/12/2025
Servizio Staff di Presidenza e Comunicazione Istituzionale
Settore Affari Generali
PROVINCIA di SALERNO
Via Roma, 104 – 84121 – SALERNO
