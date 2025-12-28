(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 MANOVRA, LOMUTI (M5S): SOLDI SOLO PER ARMI GIUSTIFICATI CON FANDONIE A ITALIANI
Roma, 28 dicembre. “Con questo Governo siamo arrivati a quattro Leggi di bilancio austere, fatta eccezione per le spese per armi. Vogliamo parlare della politica industriale? Ci andate voi a dire che va tutto bene alle imprese? Sulle pensioni c’era un ministro che chiedeva di essere spernacchiato se non avesse cancellato la Legge Fornero. Abbiamo 5,7 milioni di persone in povertà assoluta e aggiungendo quelle in povertà relativa arriviamo a più di 13 milioni di persone in gravi difficoltà. Abbiamo 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure. Ma viene detto che il Paese deve spendere di più in armi. Dobbiamo credere alla favoletta che abbiamo un nemico. Pretendete che gli italiani credano a queste fandonie e obbediscano alle vostre sudditanze”. Lo ha detto Arnaldo Lomuti (M5S), segretario della Commissione difesa della Camera, durante la discussione generale in aula sulla Legge di bilancio.
