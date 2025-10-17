(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Pesaro, 17 ottobre 2025
COMUNICATO STAMPA
/Chiusura al traffico da mercoledì 22 ottobre: dalla Provincia
investimento di 250mila euro/
SP 127 ‘MONTELABBATE-MONTECCHIO’, PARTONO I LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FOGLIA
PESARO – Partono i lavori di straordinaria manutenzione e messa in
sicurezza del PONTE SUL FIUME FOGLIA lungo 120 metri e situato
all’inizio della STRADA PROVINCIALE 127 ‘MONTELABBATE-MONTECCHIO’, in
corrispondenza della rotatoria che conduce a Montelabbate.
L’INVESTIMENTO DELLA PROVINCIA è DI 250MILA EURO. Si tratta di un
intervento ampio e articolato, che prevede l’inserimento delle
barriere bordo ponte con sottostante nuovo cordolo in calcestruzzo
armato e dei giunti di dilatazione. Prevista anche la realizzazione
dell’impermeabilizzazione dell’impalcato e della nuova pavimentazione
bitumata. I lavori comporteranno quindi l’occupazione del piano
viabile per l’intera lunghezza del ponte, che sarà chiuso al traffico
da MERCOLEDì 22 OTTOBRE fino alla conclusione del cantiere, prevista
per SABATO 29 NOVEMBRE. I PERCORSI ALTERNATIVI PREFERENZIALI DELLA
VIABILITà per i collegamenti con la strada statale 746, la strada
statale 423 Urbinate (a partire dal cimitero di guerra inglese) e la
strada provinciale 423 Urbinate sono la strada provinciale 26
Mombaroccese tra Montecchio e Apsella e la strada comunale Strada
della Foglia tra Borgo Santa Maria e Chiusa di Ginestreto.
Francesco Nonni
